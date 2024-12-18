В Москве задержали банду из восьми человек за незаконную миграцию иностранцев

В столице России правоохранительные органы задержали восемь подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали процедуру по незаконному пребыванию иностранных граждан в стране. Об этом сообщили в столичном СК РФ.

Участники данной преступной группы разработали схему, позволяющую иностранцам находиться на территории Российской Федерации без соблюдения необходимых законных процедур.

Как стало известно, задержанные изготавливали поддельные трудовые договоры, что позволяло им обманывать миграционные службы и легализовать пребывание 1 тыс. иностранцев в России. В результате их действий доход от незаконной деятельности (с января 2023 по декабрь 2024) составил 30 млн руб.

Во время обысков, проведенных по местам проживания задержанных, правоохранители обнаружили деньги, а также носители информации, содержащие улики, которые могут доказать вину. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

Следственные органы планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанных, чтобы обеспечить дальнейшее расследование дела и добиться правосудия.

Ранее сообщалось о задержании еще двоих участников нападений банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах.