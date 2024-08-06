В Москве задержали итальянского бортпроводника за запуск дрона

Стюарда авиакомпании Emirates задержали в Москве за запуск бытового дрона над парком «Зарядье». Об этом во вторник, 6 августа, сообщает телеграм-канал SHOT.

Дрон был зафиксирован над улицей Варвака. Отдел московской полиции быстро вычислил оператора квадрокоптера, им оказался 21-летний гражданин Италии Франко Эзинеля.

По словам молодого человека, он не знал о запрете на запуск дронов над Москвой и просто хотел запечатлеть красивые виды над столичным парком «Зарядье».

Как сообщает издание, на бортпроводника завели административное дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Квадрокоптер изъяли.

Напомним, в мае 2023 года столичные власти ограничили запуск любых беспилотных летательных аппаратов. Запрет не касается только дронов, исполняющих нужды государства.

Ранее сообщалось о том, что российские бойцы взяли в плен украинского солдата с помощью квадрокоптера.