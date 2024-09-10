В Москве задержали модель, прятавшую наркотики в нижнем белье

В Москве задержали модель и блогершу с 600 тыс. подписчиков Анастасию Остроухову, сообщает телеграм-канал SHOT.

Утром автомобиль, в котором ехала 26-летняя Остроухова, остановили на Мясницкой улице. Девушка заметно нервничала и говорила что-то невнятное.

Полицейские досмотрели модель и обнаружили у нее в трусиках пакетик с 1,4 грамма запрещенного вещества.

По версии следствия, наркотик девушка хранила для личного употребления.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили концерт Кишлака (Максима Фисенко) из-за подозрений в пропаганде наркотиков.