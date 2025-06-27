В Москве задержали последователя пикапера Лесли, домогавшегося до девушек

Полиция задержала в Москве одного их последователей пикапера, который призывал молодых людей домогаться на улицах до девушек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о так называемом тренере личностного роста и «секс-коуче» Александре Кириллове, который в соцсетях представляется как Алекс Лесли. Инфобизнесмен продает свои курсы о том, как правильно «подкатывать» к девушкам, чтобы молодые мужчины добивались их расположения и интимной связи.

На этой неделе девушки массового начали писать заявления в полицию о том, что неизвестные молодые люди подходят к ним и трогают, пытаясь таким образом «познакомиться». Ролики с историями россиянок активно распространились в соцсетях, вызвав общественный резонанс.

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения», — написала Волк.

Она уточнила, что в ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы.

После того, как в СМИ начали обсуждать «наставления Лесли», правоохранители начали проверку. В отношении Кириллова заведено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. В настоящее время блогер находится за границей, а именно — в Польше.

Ранее адвокат Яна Воробьева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, удастся ли Алексу Лесли избежать наказания за свои «уроки».