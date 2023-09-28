В Москве задержали троих мужчин, напавших ночью на семейную пару в машине

Как сообщает столичный главк СК РФ в своем аккаунте в соцсетях, инцидент произошел на юго-востоке столицы в районе шоссе Энтузиастов.

Отмечается, что в темное время суток несколько молодых людей напали с ножами на семейную пару в машине. Пострадавшие обратились за помощью в полицию, был начат розыск преступников.

«Задержаны трое мужчин, подозреваемые в хулиганских действиях на юго-востоке Москвы. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступят к их допросу», - говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, по факту нападения возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержаны трое участников перестрелки, в которой погиб полицейский.