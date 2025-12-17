В Москве задержали женщину, принимавшую роды у блогерши на дому

В Москве правоохранители задержали женщину, принимавшую домашние роды в бассейне у блогерши Аиши, сообщил «МК» со ссылкой на телеграм-канал «База».

Домашние роды накануне закончились трагедией — новорожденный умер спустя 30 минут после появления на свет. По информации СМИ, малыш утонул.

Известно, что роды у Аиши принимала 59-летняя повитуха, не имеющая медицинского образования. Женщина не имела право оказывать акушерскую помощь. Сам процесс родов происходил в надувном бассейне, установленном прямо в квартире роженицы.

Вечером 13 декабря женщина приехала к блогерше, чтобы помочь с родами. Ребенок появился на свет на следующий день.

По предварительной информации, новорожденный находился в воде примерно около 30 минут, а спустя час малыш перестал дышать. Прибывшие медики констатировали смерть. Следственный комитет России (СКР) по столице возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Калужской области получила 15 лет колонии за убийство ребенка.