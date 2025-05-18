В Москве задержан расчленитель, спрятавший сумки с частями тела на разных улицах

В ночь с 17 на 18 мая 2025 года на северо-востоке Москвы, рядом с жилым домом на улице Заповедной, обнаружили расчлененное тело мужчины. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале Следственного комитета России по городу Москве.

В ходе расследования было установлено, кто совершил преступление. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Он был задержан по горячим следам.

«В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — говорится в сообщении.

Причины действий подозреваемого в расчленении тела пока не раскрываются. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что суд приговорил жителя Брянска к 19 годам за убийство девятимесячной дочери и инсценировку похищения.