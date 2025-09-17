В Москве закрыли анонимный ресурс с лайфхаками для налогоплательщиков

В российской столице судебным решением прекращена работа веб-сайта, предлагавшего анонимные советы по минимизации налоговых выплат. Информацию об этом распространил телеграм-канал «112».

Данный онлайн-ресурс предоставлял всем желающим возможность, не требуя регистрации, знакомиться с различными способами обхода налогового законодательства. Суд обосновал свое решение тем, что неограниченный доступ к подобной информации «идет вразрез с интересами государства и ущемляет интересы широкой общественности», и предписал заблокировать его.

