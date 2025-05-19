В Москве защита американца Татера намерена обжаловать решение суда о невменяемости

Защита гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в Москве, обратилась в апелляционную инстанцию с жалобой на решение Мещанского суда о признании клиента невменяемым и прекращении в связи с этим уголовного дела. Об этом ТАСС сообщила адвокат американца Полина Власюк.

14 апреля Мещанский суд в закрытом режиме удовлетворил ходатайство прокуратуры о назначении принудительного лечения Татеру в психиатрической больнице с повышенным уровнем наблюдения.

Согласно постановлению суда, гражданин США признан невменяемым на момент совершения преступления на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Защита намерена добиться отмены этого решения и вернуть дело на новое рассмотрение, считая, что Татер не соответствует признанному статусу.

В жалобе отмечается, что в материалах дела отсутствуют сведения о предупреждении медицинских экспертов об ответственности за дачу ложных показаний, а также отсутствуют данные о содержании обследований американца.

В августе 2024 года Татер поругался с персоналом одного из московских отелей. Из-за агрессивного поведения американца сотрудники гостиницы были вынуждены вызвать полицию. Когда правоохранители приехали, Татер отказался показывать свои документы, после чего применил силу в отношении представителя правопорядка.

Тогда суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил административный арест на 15 суток, однако позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что Апелляционный военный трибунал подтвердил правомерность заочного ареста в американца Роберта Мануэля Мартинеса Вертмана за нападение на Курскую область.