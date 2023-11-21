В Москве завели уголовное дело на мужчин, поставивших подростков на колени

По данным следствия, инцидент произошел 19 ноября во дворе дома на улице Базовской, где двое местных жителей подошли к подросткам, проживающим с ними в одном доме, заставили их опуститься на колени и извиниться. По предварительным данным, мужчин не устроили игры молодых людей. При этом один из мужчин вооружился палкой и даже нанес несколько ударов подростку, также есть версия, что у мужчин был с собой нож, которым они угрожали детям.

Сообщается, что на сегодняшний день оба подозреваемых уже найдены. «Воспитателями» оказались двое мужчин 1964 и 1987 годов рождения, обоих доставили на допрос. Выяснилось, что нахождение одного из них в Москве может быть незаконным. Известно, что за мужчин завели уголовное дело о хулиганстве.