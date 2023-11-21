В Москве завели уголовное дело на мужчин, поставивших подростков на колени
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
В Москве завели уголовное дело на мужчин, заставивших подростков извиняться на коленях. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, инцидент произошел 19 ноября во дворе дома на улице Базовской, где двое местных жителей подошли к подросткам, проживающим с ними в одном доме, заставили их опуститься на колени и извиниться. По предварительным данным, мужчин не устроили игры молодых людей. При этом один из мужчин вооружился палкой и даже нанес несколько ударов подростку, также есть версия, что у мужчин был с собой нож, которым они угрожали детям.
Сообщается, что на сегодняшний день оба подозреваемых уже найдены. «Воспитателями» оказались двое мужчин 1964 и 1987 годов рождения, обоих доставили на допрос. Выяснилось, что нахождение одного из них в Москве может быть незаконным. Известно, что за мужчин завели уголовное дело о хулиганстве.