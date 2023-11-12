В Москве завершилась подготовка фонтанного комплекса на Манежной площади к зиме

Об этом рассказали на сайте мэра столицы. Сообщается, что всего установлено порядка тысячи осветительных светодиодных элементов. К слову, они потребляют намного меньше энергии и работают дольше.

Стало известно, что городские службы закончили подготовку архитектурно-художественной подсветки фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве к зимнему периоду.

Уточняется, что в обязанности специалистов входила замена вышедших из строя элементов, а также покрытие специальными конструкциями, которые позволят защитить их в холода.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что во Владивостоке начали подготовку к обильному снегопаду. Необходимо было проверить имеющуюся спецтехнику и докупить новую для уборки снега.