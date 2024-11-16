В Москве женатый менеджер изнасиловал 20-летнюю любовницу орально и остриг ей волосы

37-летний женатый менеджер компании по предоставлению торговых площадей из Москвы не придумал ничего лучше, как отомстить своей 20-летней любовнице за то, что девушка предпочла ему другого. Причем, как передает Mash, сделал это с особой жестокостью.

Всё началось некоторое время назад, когда «женатик» закрутил бурную интрижку с сотрудницей одной из столичных аптек. Чтобы подогреть отношения, мужчина даже пообещал уйти от жены. Но так этого и не сделал. Поняв, что перспектив ноль, девушка нашла себе неженатого.

Как показало дальнейшее развитие событий, делать это нужно было, не посылая видео утех с бывшим его супруге. В итоге месть породила месть. Да еще какую. Разрыв семейных отношений привел менеджера в неописуемую ярость, и он отправился к любовнице искать сатисфакции.

«10 ноября неудавшийся муж приехал к своей любовнице, остриг ей волосы и изнасиловал девушку орально. Процесс он снял на видео и отправил ее новому парню, а тот обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов тут же отреагировали, приехали по адресу и задержали преступника», — приводится в публикации.

В отношении мстителя сейчас возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: за насильственные действия сексуального характера и, собственно, изнасилование.

Ранее сообщалось, что таксист-мигрант в подмосковном Солнечногорске покалечил лишившегося пальцев на ноге ветерана СВО.