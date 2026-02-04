В Москве жителей и гостей города стал катать «Поезд пропаганды» с голосом Симоньян

Тематический «Поезд пропаганды», запущенный телеканалом RT совместно с департаментом транспорта Москвы, обрел новый голос. Теперь станции в составе, курсирующем по Арбатско-Покровской линии метро, объявляет главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Это нововведение стало дополнительной особенностью проекта, приуроченного к 20-летию международного медиахолдинга.

Состав, представляющий собой передвижную выставку, состоит из трех типов вагонов, каждый из которых посвящен определенной теме: «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Внутри пассажиры могут ознакомиться с историей телеканала, начиная с 2005 года, включая различные цитаты зарубежных изданий и высказывания политиков об RT. Теперь аудиоряд дополнился узнаваемым голосом руководителя медиагруппы.

Проект носит долгосрочный характер. Согласно ранее озвученным планам, поезд будет курсировать по линии до июня 2026 года, что дает возможность многим москвичам и гостям столицы не только увидеть, но и услышать своеобразную летопись одного из крупнейших российских международных телеканалов прямо в пути.

Это уже не первый проект RT, который можно заметить в Москве. Так, в 2025 году в центре столицы появился яркий рупор пропаганды, ставший местом притяжения для селфи.