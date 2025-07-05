В Москву придет настоящее лето с жарой до 32 градусов

Москвичам стоит готовиться к жаркой неделе — столбики термометров поднимутся до 32 градусов. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT, что потепление начнется уже в понедельник, 7 июля, а пиковых значений температура достигнет в середине недели.

По прогнозам синоптиков, среда, четверг и пятница станут самыми жаркими днями — воздух прогреется до 30-32 градусов. Осадков в течение всей недели не ожидается, что создаст классическую картину летнего зноя.

«Нас ждет очень яркая неделя в Москве. После прохладных выходных с понедельника температура пойдёт быстро в рост. Понедельник и вторник — +26...+28 °C. Со среды и до пятницы — +30 °C и выше. +30...+32 °C — наиболее вероятные температурные показатели, которые ждут столицу», — поделился Шувалов.

Горожанам и гостям Москвы рекомендовали соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце в часы его наибольшей активности с 11 до 16 часов, увеличить потребление воды и носить головные уборы.

Ранее синоптик Позднякова рассказала про возвращение теплой погоды в Московский регион.