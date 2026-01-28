В Москву приходит аномальный холод: столбик термометра упадет до экстремальных чисел

Столицу ждет неделя аномальных морозов. С 30 января по 3 февраля ночная температура в Москве может опускаться до минус 25 градусов, что на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Об этом пишет РБК.

Как сообщила пресс-служба мэрии, городские коммунальные службы уже готовятся к похолоданию, заблаговременно регулируя температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. По прогнозу Гидрометцентра, первые серьезные морозы ударят в ночь на 30 января, когда столбики термометров покажут минус 15–20 градусов. Пик холода ожидается 31 января с ночным минимумом около минус 22 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что причиной столь резкого похолодания станет изменение циркуляции воздушных масс, которое принесет в центральную часть России арктический воздух. Аномалия в конце января потребует от городских служб работы в усиленном режиме, а от жителей — дополнительных мер предосторожности.

