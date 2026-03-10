В Москву пришла оттепель: синоптик назвал сроки

Москва после затяжной зимы наконец-то вздохнула полной грудью: вторник, 10 марта, встретил горожан настоящей весенней оттепелью. Утром термометры показывали уже плюс два, а днем синоптики обещают до восьми градусов тепла. Но главная интрига — надолго ли это счастье? Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с « Вечерней Москвой » обрадовал: москвичей ждет не просто один теплый день, а целая неделя без осадков и аномалий.

По его словам, дневные температуры будут уверенно держаться в диапазоне от пяти до десяти градусов выше нуля. Даже ночью столбик термометра не уйдет в глубокий минус, лишь изредка опускаясь до нуля или слабого морозца. Снег и дождь отменяются — будет сухо и солнечно.

Однако, как предупреждает метеоролог, наслаждаться почти апрельским теплом осталось ровно до следующего вторника, 17 марта. После этой даты в столичный регион зайдет более прохладный воздух, но драматического похолодания ждать не стоит. Просто вместо уверенных плюс десяти градусов днем будет около одного-шести тепла. То есть зима окончательно сдает позиции, но ранняя весна еще будет иногда напоминать о себе свежестью.

По его мнению, неделя комфортной погоды даст возможность выгулять весенние куртки, помыть машину и просто нагуляться в парках, пока солнце не спряталось за тучи.

