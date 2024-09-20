В Москву собирается приехать американский рэпер Tekashi 6ix9ine

Музыкант приедет с концертом в столицу 19 октября. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Даниэль Эрнандес — 28-летний американский рэп- и хип-хоп-исполнитель родом из Бруклина. Его необычный внешний вид приковывает внимание, а музыкальное творчество отличается агрессивной манерой. Долгое время он ходил с радужными волосами. Лицо и тело исполнителя покрыто татуировками.

Он широко известен не только благодаря собственным трекам, но и из-за множества конфликтов с другими популярными личностями. Также он смог заполучить признание российской публики. К слову, совсем скоро Tekashi 6ix9ine выступит в Москве.

«Moscow, I love you so much. I miss you, guys» (пер. «Москва, я так сильно люблю тебя. Я скучаю по вам, ребята»), — заявил рэпер в одном из недавно опубликованных видео.

Скандальный исполнитель уже несколько раз давал концерты в столице. Первое его выступление в России состоялось еще в 2017-м. Стоимость билетов в этом году варьируется от 5 до 20 тыс. руб.

Ранее известный рэпер Лигалайз заинтересовал приставов из-за долгов. На данный момент их сумма превысила 126 тыс. руб.