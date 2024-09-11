Известный рэпер Лигалайз заинтересовал приставов из-за долгов

В отношении рэпера Лигалайза судебными приставами было возбуждено исполнительное производство из-за долгов певца, которые на данный момент превысили 126 тыс. руб. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно тексту исполнительного листа, рэпер просрочил по кредиту 112,5 тыс. руб. Также еще 13,7 тыс. руб ему придется отдать в качестве налогов и сборов. Соответствующее исполнительное производство сотрудники ведомства возбудили в Москве. Наибольшую популярность певец обрел в начале 2000-х годов, а среди широких масс слушателей известен песней «Будущие мамы».

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