В Мособлдуме назвали дату заключительного заседания осенней сессии

«В повестке 71-го заседания — более 15 вопросов. Планируется рассмотреть законопроект о продлении на 2024 год бесплатного проезда для льготных категорий граждан. Речь идет о проезде на электричках, а также на транспорте города Москвы», — рассказал Брынцалов.

По его словам, в ходе встречи будут также рассмотрены законодательные инициативы, касающиеся вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. Отметим, что трансляцию заседания можно будет посмотреть на официальном сайте областного парламента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.