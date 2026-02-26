В Мособлдуме рассказали, какие решения для людей принимаются в Подмосковье по инициативе ЕР

По инициативе «Единой России» в Подмосковье принимаются решения для людей, основанные на народной программе, которая была сформирована на базе сотен тысяч наказов граждан. Об этом рассказал секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов по итогам ежегодного отчета Правительства РФ в Госдуме. Доклад о работе кабмина за 2025 год представил его глава Михаил Мишустин.

«Спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву (Председатель партии – Прим. ред.) за идею этой программы. У «Единой России» и Правительства есть общая цель – повышение качества жизни граждан, развитие страны. Ежегодно растут ассигнования на программу», — подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, поправки партии к бюджету были направлены на усиление помощи семьям с детьми, участникам специальной военной операции и не только. В рамках заседания он рассказал о развитии территорий, строительстве школ и объектов здравоохранения в регионах.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что главным ориентиром для всех уровней является выполнение поручений президента России Владимира Путина и достижение национальных целей. К приоритетам он отнес доходы граждан и поддержку материнства, а также систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

По его словам, по наказам местных жителей за последние пять лет в регионе построили более 200 новых объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, ремонтируются дороги, благоустраиваются парки.

«По инициативе партии принимаются важнейшие решения – о поддержке медиков и учителей, семей с детьми и участников СВО. В Московской области порядка 40 мер поддержки регионального уровня, которые постоянно совершенствуются и расширяются», – подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что в этом году депутаты Госдумы и Мособлдумы также выступят с отчетами перед жителями своих избирательных округов.

Отметим, что в народную программу включены почти 400 положений. Она синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов. «Единая Россия» также приступила к сбору инициатив в новую народную программу, предложить свою идею можно на сайте «естьрезультат.рф».

