В Мособлизбиркоме обсудили вопросы использования нейросетей в избирательных процессах

Круглый стол на тему «Искусственный интеллект и выборы: от теории к практике» прошел в Мособлизбиркоме. В нем приняли участие молодые организаторы выборов, ИТ-специалисты, политологии, члены и сотрудники аппарата Избиркома региона.

В рамках круглого стола участники обсудили появление и развитие нейросетей, принципы их работы, возможности использования искусственного интеллекта в политике и избирательных процессах.

В завершение встречи состоялась практика. Участники разделились на команды и с помощью нейросетей учились искать идеи мероприятий, придумывать форматы, писать сценарии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации и использования ИИ в управлении.