В Мострансавто назвали самые популярные у пассажиров Подмосковья маршруты в этом году

Компания «Мострансавто» составила рейтинг из трех маршрутов, на которых пассажиры совершили больше всего поездок с начала 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, в число самых востребованных вошли маршруты № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (обслуживает МАП № 9 города Долгопрудный), № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 города Королев) и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» (МАП № 1 города Люберцы). В сообщении уточнили, что данные маршруты курсируют по регулируемым тарифам, на них также действуют льготы для отдельных категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.