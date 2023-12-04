В Можайске обновлен суточный рекорд по количеству осадков

В Можайске обновлен рекорд по количеству осадков за сутки, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, накануне в городском округе выпало четырнадцать миллиметров осадков. Прошлый рекорд был поставлен в 1940 году, когда в Можайске выпало десять миллиметров снега.

Суточный рекорд по числу осадков также был обновлен в Москве — там 3 декабря выпало одиннадцать миллиметров снега.

Ранее синоптики рассказали, что зима в европейской части России будет снежной, а в первой декаде декабре ожидаются морозы.