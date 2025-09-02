В Можайской воспитательной колонии организовали праздничное мероприятие ко Дню знаний

В День знаний в Можайской воспитательной колонии организовали праздничное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

С праздником участников поздравили начальник колонии Валерий Эрдниев, начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Алексей Бывшев, председатель попечительского совета колонии Елена Прокудина и координатор по взаимодействию МВК и КДН и ЗП администрации Можайска Алла Макаренкова. Директор средней общеобразовательной школы, заслуженный учитель России Ольга Князькова уточнила, что в новом учебном году к занятиям приступили 36 воспитанниц.

В рамках мероприятия клирик Никольского собора Можайска Сергей Постников провел молебен и благословил подростков на успешную учебу. После торжественной части воспитанниц ждала концертная программа.

Кроме того, помощник уполномоченного по правам человека в Московской области в Серпухове Ирина Котова совместно с председателем отдела Подольской епархии Русской православной церкви – помощником начальника учреждения по работе с верующими священником Валерием Гололобовым встретились с несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-3 (Серпухов) и поздравили их с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.