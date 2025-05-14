В Мурманске экзаменатор дала мигрантам ответы на тестировании по русскому языку

В Мурманске предстанет перед судом экзаменатор, которая предоставила правильные ответы мигрантам на тестировании по русскому языку.

Благодаря ее помощи иностранные граждане смогли получить сертификаты о знании русского языка, что позволило им находиться в России и получить патент на работу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За подсказки мигранты заплатили наличными от 4,9 тыс. до 6,5 тыс. руб.

Следователи выявили пять случаев такой сдачи экзаменов.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Экзаменатору грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что большинство заявлений детей мигрантов на участие в тестах по русскому языку было отклонено.