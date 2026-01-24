В Мурманске открыли уличные пункты помощи, где можно зарядить телефон и получить продукты питания

В Мурманске начали открывать уличные пункты помощи для жителей, которые столкнулись с масштабными и продолжительными отключениями электроэнергии. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Лебедев.

Он отметил, что в этих точках все желающие могут бесплатно зарядить электронные устройства — телефоны, ноутбуки, а также получить продукты первой необходимости. Первый такой пункт уже начал работу на улице Мира.

Причиной введения таких мер стали серьезные аварии в энергосистеме. 23 января в Мурманской области обрушились пять опор высоковольтных линий электропередачи. Это привело к массовым отключениям электричества в Мурманске и Североморске.

Чтобы избежать полного коллапса сетей и более серьезных аварий, власти были вынуждены ввести ограничения на потребление электроэнергии, которые вылились в веерные отключения света.

Ранее сообщалось, что в Мурманске около 20 магазинов закрылись из-за отключения электроэнергии.