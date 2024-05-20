В Музее-заповеднике П. И. Чайковского прошли «Пасхальные встречи в Клину»

В Музее-заповеднике П. И. Чайковского состоялось мероприятие «Пасхальные встречи в Клину», организатором которого на протяжении многих лет выступает ООО «Газпром трансгаз Москва».

«Выражаем благодарность ООО «Газпром трансгаз Москва» за поддержку и возможность создавать такие волшебные моменты для детей!» — сообщили в Музее-заповеднике П. И. Чайковского.

В нынешнем году в рамках мероприятия Музей-заповедник посетили воспитанники Берсеньевского интерната, расположенного в Солнечногорском районе Подмосковья. На протяжении всего дня для ребят проходили увлекательные экскурсии по дому великого русского композитора и выставкам всего музейного комплекса.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков не мог не обратить внимание, что у уставших детей от счастья блестели глаза. После кофе-паузы прошло торжественное вручение подарков, которые для ребят подготовил «Газпром трансгаз Москва».

В завершении мероприятия для воспитанников интерната выступили лауреаты международных конкурсов и Симфонического оркестра Министерства обороны РФ. Ведущим концерта стал Артем Ваграфтик.

Ранее мы сообщали, что в Клину стартовала продажа билетов на юбилейный Х Международный фестиваль Чайковского.