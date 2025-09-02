В МВД назвали регион, где безопаснее всего жить в России

Чукотский автономный округ признан самым безопасным регионом России по итогам 2024 года. Это следует из данных МВД, опубликованных РИА Новости . В округе зафиксировано наименьшее количество преступлений.

По данным силового ведомства, в пятерку самых безопасных регионов также вошли Ненецкий АО, Ингушетия, Магаданская область и Чеченская республика.

«Наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2024 году в Чукотском автономном округе — всего 865. Самым близким по количеству преступлений регионом стал Ненецкий автономный округ, там зафиксировано 877 правонарушений», — приводится в публикации.

В 2024 году в России было зафиксировано более 1,9 млн преступлений. Наибольшее количество правонарушений было отмечено в Центральном федеральном округе, где зарегистрировано свыше 418 тыс преступлений.

Ранее были названы регионы России с самым большим числом нарушителей ПДД.