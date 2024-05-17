В МВД подтвердили возможное введение ограничений на скорость самокатов
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В ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД заявили, что могут ввести изменения в ПДД касаемо средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ответ ведомства на соответствующее предложение из Госдумы появилось в распоряжении RT.
До 2025 года в России планируют внести изменения в нормативно-правовое регулирование развития СИМ. Цель — повысить безопасность, снизив количество ДТП с участием самокатов и пешеходов или иных инцидентов на дорогах.
Одно из возможных изменений — снижение скорости до 8 км в час, как ранее предлагали в Госдуме.
«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — подчеркивается в ответе.
Ограничение по скорости для СИМ могут ввести на участках преимущественно для движения пешеходов. С такой инициативой выступил парламентарий Сергей Колунов.
Ранее сообщалось, что жители Ижевска требуют организовать в парке дежурство полиции из-за самокатчиков.