В МВД подтвердили возможное введение ограничений на скорость самокатов

В ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД заявили, что могут ввести изменения в ПДД касаемо средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ответ ведомства на соответствующее предложение из Госдумы появилось в распоряжении RT .

До 2025 года в России планируют внести изменения в нормативно-правовое регулирование развития СИМ. Цель — повысить безопасность, снизив количество ДТП с участием самокатов и пешеходов или иных инцидентов на дорогах.

Одно из возможных изменений — снижение скорости до 8 км в час, как ранее предлагали в Госдуме.

«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — подчеркивается в ответе.

Ограничение по скорости для СИМ могут ввести на участках преимущественно для движения пешеходов. С такой инициативой выступил парламентарий Сергей Колунов.

Ранее сообщалось, что жители Ижевска требуют организовать в парке дежурство полиции из-за самокатчиков.