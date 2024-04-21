В МВД предложили ужесточить контроль за техосмотром авто

Представители российского МВД выступили с предложением об утверждении дополнительных индикаторов контроля за техническим состоянием автомобилей в стране. Соответствующий проект закона был размещен на официальном портале правовой информации.

В опубликованном документе предлагается добавить в список индикаторов риска нарушения оснащение авто тахографом, который регистрировал бы режим труда и отдыха владельца. В диагностической карте также планируется указывать подробную информацию вплоть до серийного номера такого устройства.

В пояснительной записке, приложенной к документу, уточняется, что такие нововведения преследуют цель выявлять нарушения, которые могут свидетельствовать о несоблюдении обязательных требований в ходе технических осмотров.

Ранее сообщалось, что за первый квартал текущего года в России было продано более 350 тысяч новых автомобилей.