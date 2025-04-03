В МВД предупредили о схеме обмана россиян под предлогом работы в массовке

Злоумышленники стали активно брать кредиты на доверчивых граждан России, используя в качестве предлога трудоустройство в массовых мероприятиях. Об этом стало известно из материалов Министерства внутренних дел, которые были предоставлены РИА Новости.

Сообщают, что мошенники размещают недостоверные предложения о работе на различных ресурсах, посвященных поиску сотрудников, и на интернет-площадках, где публикуются частные объявления.

«С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита», — передает содержание материалов МВД РИА Новости.

Мошенники проводят встречи с потенциальными кандидатами, обещая им перспективы в модельном бизнесе. После этого деньги тут же переводятся на специально для этого открытые счета злоумышленников, подытожили в Министерстве внутренних дел.

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