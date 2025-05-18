В МВД рассказали, как нужно расписываться в паспорте

Если гражданин физически не может расписаться в паспорте,то он имеет право поставить прочерк.

Об этом в своем телеграм-канале сообщило Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России в своем Telegram-канале.

Представители ведомства также отметили, что если россиянин изменил свою подпись, или она изменилась естественным путем, то менять паспорт не нужно.

Ранее сообщалось о том, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей двух непризнанных республик. Для оформления гражданства необходимо подать заявление в российское дипломатическое представительство в указанных республиках или территориальный орган МВД.