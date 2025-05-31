В МВД рассказали, можно ли в паспорте сделать отметку о группе крови, как в СССР

Граждане РФ по желанию могут дополнительно указывать в паспорте сведения о группе крови и Идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), сообщил ТАСС со ссылкой на пояснение от МВД.

Отмечается, что данные отметки являются необязательным, однако проставить их могут только уполномоченные органы. Кроме того, такие сведения не делают документ недействительным. Наоборот, они позволяют быстро получить важную информацию о человеке при необходимости.

Обязательными для внесения в паспорт остаются сведения о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также данные о статусе гражданина в контексте воинской обязанности.

Также, по желанию, можно добавить сведения о регистрации и расторжении брака, а также информацию о детях до 14 лет, если они являются гражданами России, или о ранее выданных паспортах и документах за рубежом.

Важно отметить, что самостоятельное внесение любых данных гражданами недопустимо — любые подобные действия могут привести к признанию паспорта недействительным.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России заработают новые меры для борьбы с мошенниками.