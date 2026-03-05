В МВД разъяснили правила использования автомобилей с киргизскими номерами в России

МВД выпустило разъяснения по поводу эксплуатации в России автомобилей, зарегистрированных в Киргизии и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет Autonews.ru. В ведомстве подчеркнули: машины с иностранными номерами могут законно передвигаться по дорогам страны, но с определенными условиями.

Главное требование — наличие действующего полиса ОСАГО. Если документ в порядке, то временный ввоз транспортного средства не требуется, поскольку оно зарегистрировано в государстве-члене Евразийского союза. Однако это правило работает только для тех, кто не планирует использовать авто постоянно.

Если же водитель приобрел машину для длительной эксплуатации в России, он обязан поставить ее на учет в Госавтоинспекции (ГАИ) в течение десяти дней. Для этого необходимо предоставить электронный паспорт (ЭПТС) со статусом «действующий» и подтверждение прохождения техосмотра.

Что касается езды по доверенности, то такая возможность сохраняется. Автомобили на иностранном учете могут участвовать в движении без регистрации в ГАИ. Но важно помнить: все имущественные риски в этом случае ложится на того, кто фактически управляет машиной.

