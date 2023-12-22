В МВД РФ рассказали о том, что уклонисты от повесток не смогут получить водительские права

Министерство Внутренних дел России приняло решение принципиального характера в отношении граждан, уклонившихся от явки по повестке в военкомат.

По информации ТАСС, такие лица лишатся возможности сдавать экзамен на права и, соответственно, получать водительское удостоверение.

Решение принято в контексте повышения дисциплины и ответственности перед государством. Отказ от явки по повестке рассматривается как нарушение законов и обязательств перед страной, что влечет за собой серьезные последствия в виде лишения права на вождение и другие социальные блага и преимущества.

Эта мера направлена на поддержание военно-патриотической обязанности граждан и обеспечение их ответственности за исполнение воинского долга. Подобные изменения в правилах выдачи водительских удостоверений призваны подчеркнуть важность участия каждого гражданина в военно-оборонной подготовке страны, отмечают эксперты.