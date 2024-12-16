В МВД России озвучили ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей

В России выявлено более 700 случаев незаконного получения социальных выплат и материнского капитала на нерожденных детей, сумму ущерба оценивают не менее чем в 1 млрд руб. Об этом в интервью ТАСС сообщил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, возглавляющий главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

На данный момент зарегистрировано 708 эпизодов получения социальных пособий и маткапитала на детей, которые не родились, в 59 регионах страны, по этому факту возбуждено 229 уголовных дел, 217 граждан привлечены к уголовной ответственности.

Курносенко привел пример эффективной работы по выявлению схемы хищения материнского капитала. Он объяснил, что злоумышленники подавали в многофункциональные центры заявления, утверждая, что являются свидетелями рождения детей вне родильных домов.

К заявлению прикладывались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц без предоставления каких-либо доказательств рождения ребенка.

В основном такие схемы использовались для оформления рождения двойни с целью увеличения размеров социальных выплат и маткапитала.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы департамента Минобороны РФ подозревают в хищении 600 млн руб.