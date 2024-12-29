В Приангарье задержана избивавшая 10-месячного внука кулаками и палкой бабушка
Фото: [Медиасток.рф]
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в селе Гаханы, была задержана женщина 40 лет, которая нанесла телесные повреждения своему 10-месячному внуку. В результате инцидента ребёнок был доставлен в больницу. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Иркутской области.
Начато расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса:
причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка с использованием предмета в качестве оружия;
истязание несовершеннолетнего;
неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка;
халатность.
«40-летняя бабушка избивала 10-месячного внука, нанося ребенку удары по голове и телу кулаками и деревянной палкой из-за того, что тот досаждал ей своим плачем. В результате чего ребенок был доставлен в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами…», — говорится в сообщении.
Женщина взята под стражу полицейскими, ей инкриминируют указанное преступление. Она признала свою вину. В семье обвиняемой и её 18-летней дочери воспитываются ещё четверо детей, которые не достигли совершеннолетия. В данный момент они находятся в педиатрическом отделении местной клиники.
Ранее сообщалось, что в Мытищах арестовали местного жителя, который избил своего 10-летнего сына.