В начале следующего года в подмосковном Реутове сдадут в эксплуатацию новую школу

В рамках национального проекта «Образование» в Реутове продолжается строительство большой современной школы, рассчитанной на тысячу сто учеников. Общая строительная готовность составляет более семидесяти процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте задействовано более ста пятидесяти рабочих, а также семь единиц спецтехники. Внутри здания подрядчик продолжает осуществлять отделочные работы, ведется устройство инженерных систем. Со следующей недели строители приступают к монтажу лифтового оборудования.

Ожидается, что данное образовательное учреждение станет одним из самых больших в Реутове. Площадь школы составит чуть более восемнадцати с половиной тысяч квадратных метров. Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, а блоки основной и старшей школы на 700 учеников.

Ввод школы в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года. После начнутся процедуры лицензирования и оснащения здания мебелью. Первые уроки проведут здесь уже в январе 2025 года.

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