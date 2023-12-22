В начале следующего года в Шаховской откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

Строительная готовность нового ФАПа в селе Ивашково в городском округе Шаховская превысила уже семьдесят пять процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

В настоящий момент на объекте выполняется монтаж электроосвещения и слаботочных систем, электрощитовой и серверной, внутренняя отделка помещений. На площадке задействовано десять рабочих, а также две единицы техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.