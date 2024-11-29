В Надыме прекратили поиски пропавшего ребенка

Полицейские Надыма (ЯНАО) нашли пропавшего юного жителя. Неравнодушные граждане, волонтеры и родители прекратили поиски спустя несколько часов после известий об исчезновении.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное УМВД, школьник пропал накануне. Ребенок ушел гулять из дома, но к вечеру назад так и не вернулся. Обеспокоенная мать обратилась в полицию с просьбой разыскать сына.

Поиски развернули оперативно, сразу после поступления информации. В операции участвовал личный состав ОМВД России «Надымский», местные жители и родители, а также добровольцы поисково – спасательного отряда «Ямал». Все участники волнительного процесса разделились на группы, обследовав каждый уголок Надыма. Внимательно изучали запутанные частные секторы, детские площадки, магазины и другие общественные пространства.

Работа продвинулась активно: уже через несколько часов несовершеннолетнего нашли. Живой и здоровый ребенок вернулся в семью, получив из истории ценный воспитательный урок.

Ранее сообщалось, что пропавший в Кузбассе мальчик был найден в супермаркете спустя три дня.