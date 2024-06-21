В Сочи нашли тело жительницы Липецкой области, которую волной унесло в море

Спасателям удалось найти тело жительницы Липецкой области, которую волной затянуло в море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

20-летняя Диана пропала 16 июня. Как ранее мы сообщали, она вместе с другом во время шторма купалась на берегу моря. Кадры этого были опубликованы в соцсетях. В момент девушку затянуло волной. Молодой человек пытался найти ее в пучине, однако позже она пропала из поля зрения.

Поиски девушки длились три дня. Тело россиянки обнаружили в паре километрах от происшествия.

Сначала спасатели прочесывали берег. Затем было принято решение выйти в море на катере.

Друзья девушки рассказали, что на пляже, где произошла трагедия, не было спасательных кругов. Люди, которые наблюдали за инцидентом, не рискнули заходить в воду из-за шторма.

Ранее мы сообщали, что учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену. Срок он будет отбывать в тюрьме и в колонии строгого режима.