В Находке задержали иностранный танкер из-за долгов российскому экипажу

На рейде порта Находка был задержан танкер Sagar Violet, поскольку его владельцы три месяца не выплачивают зарплату экипажу, состоящему из россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на слова Николая Суханова, главы Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков. Тот утверждает, что в организацию поступил сигнал, что на танкере экипажу длительное время не выплачивалась зарплата. Об этом сообщили сами моряки.

«Проверка на судне подтвердила, что моряки уже три месяца не получали зарплату, также есть проблемы с продовольствием. Судно задержано на рейде порта Находка», — указал Суханов.

Он добавил, что долги владельцев танкера перед моряками превышают сумму в $200 тыс. Задержание продлится до тех пор, пока все нарушения не устранят и пока не выплатят все долги.

Ранее сообщалось, что в Финляндии сняли арест с танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля. Судно загружено российскими нефтепродуктами, теперь оно получило возможность покинуть финский порт.