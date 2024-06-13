В Нальчике осудили военного, расстрелявшего соседа на почве ревности

Военный вернулся с СВО, а затем расстрелял знакомого из автомата отца. Всему виной переписка, которую жертва вела с супругой подсудимого. Как пишет «Газета.ру» , недавно Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор агрессору.

Было установлено, что житель Нальчика вернулся с СВО и узнал от матери, что супруга вела переписку с соседом. У них установилась близкая связь, которая вызвала у военного гнев и ревность. В желании проучить соперника, он взял автомат Калашникова, оставшийся от отца, и направился к знакомому. В этот момент мужчина был в больнице.

Каким-то образом военному удалось попасть в палату к спящему товарищу и даже украсть у него травматический пистолет Макарова. Наставив дуло оружия он разбудил мужчину, предъявил претензии за переписку и выстрелил: семь раз из пистолета, еще три — из Калашникова. Пострадавший получил тяжелые травмы и ранения, но все-таки выжил и даже потом простил обидчика.

С супругой обвиняемый развелся, свою вину полностью признал. Суд приговорил его к лишению свободы на 1,5 года в колонии общего режима. Такой срок определили по статьям о хищении оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Из-за прошлых нарушений и неотбытого наказания за пьяную езду ему также запретили на 3 месяца заниматься деятельностью, связанной с транспортом.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО завершили расследование дела об убийстве, совершенное из ревности.