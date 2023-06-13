В Наро-Фоминске прошел многочасовой танцевальный марафон долголетов

Областной фестиваль «Танцуй, Россия» собрал долголетов из 18 муниципальных образований Подмосковья. Целых четыре часа на сцене Дворца культуры «Звезда» одна творческая команда сменяла другую.

«Калинка», кадриль, латина, аргентинское танго, твист и хороводы — здесь было все. Коллективы из Домодедова и Егорьевска устроили флешмобы в виде национального триколора.

Обладателями гран-при стал ансамбль «Леди-Джаз» из мытищинского Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации. Как отметила руководитель коллектива Галина Шалдина, она и ее подопечные верили в победу, поскольку находятся в отличной физической форме.

Предполагается, что марафон долголетов станет в регионе традиционным.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье идет активная борьба с самозахватом земельных участков.