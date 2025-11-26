В Наро-Фоминске раскрыли судьбу одинокой елки-героини стройплощадки

Фотография одинокой ели, сохранившейся посреди масштабной реконструкции Молодежной площади в Наро-Фоминске, вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Урбанистический пейзаж со строительной техникой заставил некоторых подумать, что здоровое и красивое дерево планируют уничтожить. REGIONS узнал в администрации округа о судьбе елки.

Как сообщили в мэрии, факт сохранения этого хвойного дерева в процессе работ подтвердился. По словам представителей властей, данная ель действительно уцелела в ходе благоустройства территории. В администрации также предоставили подробности, касающиеся вырубки других зеленых насаждений и будущего озеленения обновленного общественного пространства.

Согласно официальной позиции, проводимые преобразования включают программу компенсационного восстановления зелени.

«На площади появятся цветники из многолетних растений и кустарников, посевной газон, а также декоративные деревья», — прокомментировали в администрации.

Относительно судьбы остальных деревьев, которые ранее росли на площади, в мэрии заявили, что те экземпляры, которые имели потенциал для пересадки, уже были перемещены на другие территории городского округа. Помимо вопросов озеленения, в администрации затронули и тему сохранения ключевых арт-объектов, популярных среди горожан.

Как сообщили чиновники, скульптурная композиция «Сердца», считающаяся визитной карточкой Наро-Фоминска, не будет утрачена. Ее планируют отреставрировать и интегрировать в обновленный дизайн площади, оборудовав рядом просторную террасу.

