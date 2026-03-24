В Наро-Фоминске родился самый крупный младенец в истории перинатального центра

Наро-Фоминский перинатальный центр стал свидетелем по-настоящему знаменательного события: здесь на свет появился Иван — самый крупный новорожденный за всю историю медучреждения. Малыш родился с весом 5 770 граммов и ростом 60 сантиметров, что поразило даже опытных врачей, передает REGIONS .

Для родителей, Ольги и Алексея, это уже шестой ребенок. Теперь их большая семья состоит из трех дочерей и трех сыновей. По словам мамы Ольги, рождение богатыря не стало для нее полной неожиданностью.

Она отметила, что отец семейства при рождении также отличался внушительными габаритами — весил более 5 килограммов, а их старший сын появился на свет с весом 4500 граммов.

Акушер-гинеколог Сергей Солостухин, принимавший роды, пояснил, что такой вес Ивана — результат генетических особенностей семьи и не является отклонением от нормы. По его словам, крупные плоды нередко встречаются в семьях, где такая особенность передается по наследству.

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Сотрудники перинатального центра поздравляют многодетную семью с пополнением и желают богатырского здоровья Ивану.

