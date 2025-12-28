В Нарве образовались огромные очереди на въезд в Россию: людей держат часами без тепла и человеческих условий

Системный хаос на единственном оставшемся открытым сухопутном КПП между Эстонией и Россией в предновогодние дни достиг критической точки, передает РБК .

Очередь на пункте пропуска «Нарва-1» растянулась на 9–10 часов, превратившись для сотен людей в испытание холодом, бесправием и отсутствием базовых удобств. Отчаявшиеся путешественники, среди которых семьи с детьми и пожилые люди, вынуждены часами стоять под открытым небом без навесов, скамеек, доступа к туалетам и питьевой воде.

Эта ситуация, повторяющаяся из года в год, спровоцировала создание публичной петиции на известной международной платформе, где авторы называют происходящее «гуманитарной зоной позора Европейского союза».

Проблема усугубляется полным отсутствием организованного процесса. По свидетельствам очевидцев, пограничные и полицейские службы не регулируют порядок, из-за чего формируется неконтролируемая толпа. На этом фоне расцвел неформальный бизнес: посредники предлагают за 70–80 евро «продать» место ближе к въезду, что регулярно провоцирует конфликты между измученными людьми. Дополнительное давление создает сокращенный режим работы КПП — с 7:00 до 23:00. Те, кто не успевает пройти до закрытия, остаются ночевать на улице, при этом ночью продолжают прибывать автобусы из-за закрытия границ с Финляндией.

В петиции, помимо требований установить навесы и обеспечить санитарные условия, выдвигается ключевое предложение — внедрить электронную очередь с системой уведомлений. Это технологичное и прозрачное решение позволило бы людям ожидать в теплом помещении, а не проводить полдня на морозе в состоянии стресса.

Авторы подчеркивают, что не оспаривают пограничную политику или усиленный таможенный контроль, а требуют соблюдения элементарных человеческих норм. Власти Эстонии ранее обсуждали проект навеса стоимостью 600–800 тысяч евро, но он так и не был реализован, а официальная рекомендация воздержаться от поездок игнорирует реальные нужды людей, вынужденных пересекать границу по семейным и неотложным делам.

Ранее украинские пограничники сообщили о резком увеличении потока людей на выезде в Польшу.