В НАТО признали превосходство российских БПЛА

Эксперты североатлантического альянса провели большой анализ видеосюжетов с применением беспилотников со стороны России и Украины, и пришли к удивительному для себя выводу, сообщает сайт aif.ru .

Статистику составили с начала СВО до ноября 2023 года. Согласно ей, удары по пехоте со стороны Украины ранее были более успешными, но с сентября прошлого года ситуация резко изменилась в сторону России. Хотя МО РФ постоянно сообщает об успехах армии, сейчас это признают даже в НАТО.

«Российские беспилотники «Ланцет» стали бичом на поле боя на Украине. Они постоянно совершенствуются, увеличивая радиус своего действия и боевые возможности», — отмечают эксперты для Business Insider.

Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что «Ланцеты» действовали раньше в ближней зоне спецоперации, но не так далеко от передовой. БПЛА действительно эффективно поражали бронетехнику, реактивные и артиллерийские системы. «Ланцеты» совершенствуют, что и пугает ВСУ и весь Запад. За последние применения у этих беспилотников повысилась мощность заряда. Кроме того, улучшили летательные аппараты с помощью ИИ, который помогает сосредотачиваться и выбирать цели.

«На данный момент, без преувеличения, это лучший барражирующий боеприпас в мире, доказавший свою чрезвычайную эффективность в бою», — заключил эксперт.

Видели страх ВСУ и французские инструкторы, обучающие бойцов. По их словам, украинская армия в ужасе от российских дронов и постоянно смотрит в небо. Во многих случаях именно БПЛА не давала высунуться противнику из блиндажей.

Ранее сообщалось, что политолог объяснил, почему Украина не перестанет нападать на территории России.