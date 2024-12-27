В НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы борта AZAL под Актау

Фарах Дахлалла, официальный представитель НАТО, выразила необходимость проведения всестороннего расследования катастрофы, произошедшей с самолётом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL)в Казахстане. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети X.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами, командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

«Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию», — написала Дахлалла в соцсети X.

Она также выразила свои соболезнования всем погибшим в связи с произошедшей авиакатастрофой самолета AZAL.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.