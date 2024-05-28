В НАТО призвали Зеленского не обращаться к альянсу по вопросу вступления Украины

Североатлантический альянс «отшил» украинского президента Владимира Зеленского. Лидеру Киевского режима советовали не просить о вступлении Украины в НАТО, пишет The Telegraph.

Зеленский неоднократно пытался навязать альянсу идею о включении Украины в НАТО. Как отмечает автор иностранного материала, недавно Киев официально предостерегли от продвижения этой идеи. В частности открыто попросили Зеленского обойтись без обращения в альянс США И Германия.

Другие страны НАТО тоже скептически относятся к идее о включении Украины в союз. Вероятно, что Зеленского такая ситуация не устраивает и он ищет способы, как бы убедить Северотлантический альянс передумать.

Ранее сообщалось, что Байден не согласился посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии. Это чрезвычайно насторожило и расстроило Зеленского.